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Siyaset Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma
Siyaset

Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma

Her daim işçi edebiyatından dem vuran TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Filistin bayrağı satan tezgahtarları hedef alarak, vatandaşları Beşiktaş'ın şampiyonluğu üzerinden kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:03:00 - 2021-05-16 21:08:42
Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma

 Yeniakit.com.tr 

Dün akşam Beşiktaş'ın şampiyonluk maçı 'tam kapanma' dönemine denk gelince, yasak olmasına rağmen kutlama yapmak isteyen bazı taraftarlarla bekçiler arasında istenmeyen münferit olaylar yaşandı. Kaydedilen bir kaç bekçi-taraftar kavgasından sonra sosyal medyada, İsrail zulmüne direnen Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen protestolarla, Beşiktaş taraftarının şampiyonluk kutlamaları karşılaştırıldı.

'Halk sonunda çileden çıkacak'

Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek paylaşımda bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay da Filistinli mazlum kardeşlerimize verilen destekden rahatsızlığı dile getirdi. Her konuşmasında işçi edebiyatı yapan Atay, bayrak satan tezgahtarları hedef alarak, "4 gündür Filistin bayrağı satan tezgahlara bile izin verip, binlerce kişinin sokaklara dökülmesine yol açarsan, bugün bu görüntüleri engelleyemezsin." dedi. TİP'li Atay, mesajına vatandaşları kışkırtan şu ifadeleri ile devam etti: "Kaç gündür bekçi terörü yaşanıyor ülkede. Ya çeki düzen vereceksin ya da halk sonunda çileden çıkacak."

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Yorumlar

alper

.... şu tipine bakiyormusun tam bir dağdaki tehruslerden farkın yok aldin o maaşın zehir zikim olsun hayin
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Nur

Emir veriyor tipi batasıca terörist kaşınma lan taş deri adamlarına benziyor ....
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