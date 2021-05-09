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Dünya Filistin direniş örgütlerinden İsrail'e sert tepki
Dünya

Filistin direniş örgütlerinden İsrail'e sert tepki

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, İsrail'in Kudüs'te yaptıklarının devam etmesi durumunda, bunun, tüm Filistin topraklarında kapsamlı bir çatışmaya sebep olacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 08:34:00 -
Filistin direniş örgütlerinden İsrail'e sert tepki

Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yazılı açıklamasında, Filistinlilerin, işgal kuvvetlerine karşı gösterdiği direncin sürmesinin zorunlu olduğu vurgulanarak, İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin ise tüm Filistin topraklarında kapsamlı bir çatışmaya neden olacağı uyarısı yapıldı.

Fetih Hareketi, kamplarda ve diasporada yaşayan Filistinlilere, 10 Mayıs Pazartesi günü tüm dünyada uluslararası kurumların ve yabancı büyükelçiliklerin önünde eylem düzenleme çağrısında bulundu.

El-Kassam'dan İsrail'e uyarı

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'i Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda yeniden uyardı.

Kassam adına konuşan Ebu Ubeyde, "Kudüs ve Aksa'daki halkımızı kutluyoruz. Kassam'ın lideri Muhammed ed-Dayf size söz verdi ve katiyen sözünden dönmez." dedi.

Dayf, 5 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamasında, "El-Kassam ve direniş, eli kolu bağlı kalamaz, bedelini çok pahalı öderler." ifadelerine yer vermişti.

İsmail Heniyye'den Netanyahu'ya "ateşle oynamayın" uyarısı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye de açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "ateşle oynamamasını, ne kendisinin ne ordusunun ne polisinin ne de tüm Siyonist oluşumun galip gelmesinin mümkün olmadığını" söyledi.

İsrail-Gazze sınırı üzerinde Kudüs'e destek gösterileri sırasında Hamas'ın lider kadrosundan İsmail Rıdvan ile İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rıdvan, Gazze'nin ateş üstünde olduğunu, Kudüs ve Aksa'da yapılanlara karşılık vermek için hazır kıta beklediğini dile getirerek, İsrail işgal güçlerinin, yaptığı suçlardan ortaya çıkan yansımaların tüm sorumluluğunu taşıdığını hatırlattı.

Kudüs konusunda kesinlikle ihmalkar olmayacağız

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, AA muhabirine, Gazze'den Beytül Makdis'e "arkanızdayız, yanınızdayız, sizleri hiçbir zaman yalnız başınıza bırakmayacağız" mesajı yolladıklarını söyledi.

"Kudüs konusunda katiyen ihmalkar olmayacağız." diyen Batş, siyonist saldırının tüm hesapları karşısında birlik halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olayların ardından yapılan çağrılara karşılık, Gazze'de çok sayıda Filistinli genç, İsrail-Gazze sınır bölgesi üzerindeki tel örgüler yakınında protestolar düzenliyor.

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