Filistin direniş güçlerinden İsrail'e büyük sürpriz

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesaplarından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Kassam Tugayları, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesinde bir Apache helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu.

Beyt Lahiya'da da istihbarat görevinde olan İsrail'e ait Skylark-2 model keşif uçağı düşürüldü.

Gazze kentinin Et-Tuffah ve Ed-Derec bölgelerinde ise İsrail'e ait 5 askeri araç Yasin-105 füzeleriyle hedef alındı. Filistin direniş güçleri, Tuffah'ın doğusundaki İsrail askerlerine onlara patlayıcı ve füzelerle saldırdı.

Güneydeki Han Yunus kentinin kuzeyi ile Huzaa beldesinin doğusunda da İsrail askerleri ile araçları havan toplarıyla vuruldu.

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Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamaya göre ise Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiye Mahallesi'nde bir tünelin girişinin havaya uçurulması sonucu tünelde bulunan İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Tuffah Mahallesi'nde de bir İsrail askeri keskin nişancı ateşiyle vuruldu.