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Aktüel Filistin Diasporası Halk Konferansı: FKÖ tüm Filistinlileri kapsayacak şekilde dizayn edilmeli
Aktüel

Filistin Diasporası Halk Konferansı: FKÖ tüm Filistinlileri kapsayacak şekilde dizayn edilmeli

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:13:19 -
Filistin Diasporası Halk Konferansı: FKÖ tüm Filistinlileri kapsayacak şekilde dizayn edilmeli

İSTANBUL (AA) - Filistin Diasporası Halk Konferansı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yapısının tüm Filistinlileri temsil edecek şekilde yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Diasporası Halk Konferansı'nın, İstanbul'da "Filistin davasının önümüzdeki dönemde öncelikleri ve yurt dışındaki Filistinlilerin rolü" temasıyla düzenlediği konferansın sonuç bildirisinde, Filistin davasında en önemli önceliğin, bu davanın tasfiye edilmesi çabalarına ve Siyonist projeye karşı koymak olduğu belirtildi.

Ulusal vatan projesinde yurt dışındaki Filistinlilerin önemine vurgu yapılan bildiride, FKÖ'nün yapısının tüm Filistinlileri temsil edecek şekilde yeniden dizayn edilmesi, seçimlerin yapılması, özgürlük mücadelesini yönetecek bir yönetim kurulması suretiyle ülke iç işlerinin düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Bildiride, Filistin halkının temel bileşenlerinden biri olan diasporadakilerin rolünün aktifleştirilmesinin önemli olduğu kaydedildi, Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin, tüm Filistinlilerin katılacağı şekilde ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesi çağrısı yapıldı.

- Filistin Diasporası Halk Konferansı

Merkezi Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, Şubat 2017'de İstanbul'da çalışmalarına başlamıştı.

Örgüt, yaşamlarını diasporada sürdüren Filistinlilere daha etkin ve gerçek bir rol vermeyi ve ulusal sabitelere odaklanmayı hedefliyor.

Filistin toprakları dışında sayıları 6 milyonu geçen Filistinlilerin çoğu Ürdün, Lübnan, Suriye ve Körfez ülkelerinde mülteci olarak yaşıyor. Söz konusu Filistinlilerin bir kısmı da Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde ikamet ediyor.

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