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Dünya Filistin Devleti kararı İsrail'i kudurttu!
Dünya

Filistin Devleti kararı İsrail'i kudurttu!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 21:36:00 -
Filistin Devleti kararı İsrail'i kudurttu!

Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail, Slovenya'nın Filistin devletini tanımasını kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Slovenya büyükelçisiyle yapılan görüşmede, Filistin devletini tanımanın "barışı teşvik etmediği ve esir takası anlaşmasını zorlaştırdığı” iddialarının dile getirildiği aktarıldı.

Görüşmede, Slovenya büyükelçisinin ülkesinin Filistin devletini tanıması nedeniyle “kınandığı” belirtildi.

Slovenya'nın Filistin'i tanıma süreci

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı Meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.
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İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

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