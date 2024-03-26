  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tunç Soyer'den Özgür Özel'e 'destek' tepkisi!

Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Son seçimi bilen ünlü anketçi duyurdu: AK Parti şu an CHP'nin elindeki o ili kesin kazanacak

AB'den Gazze açıklaması: Kararı memnuniyetle karşıladılar

Trump'ın başvurusu sonuçlandı! Cezası indirildi

Laikçi İzmirliden tepki çeken sözler! 28 Şubat artığının konuşması gündem oldu

Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu

F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanacaklardı! ABD tarafından kazıklandılar: Eski uçakları F-35 diye vermişler

Milli Muharip Uçak Kaan sonrası o ülkede panik! Savaş uçaklarını acilen satışa çıkarma kararı aldılar
Dünya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan siyonistleri kudurtan Gazze çıkışı
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan siyonistleri kudurtan Gazze çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 02:08:00 -
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan siyonistleri kudurtan Gazze çıkışı

Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Filistin'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Ramallah'ta kabul etti.

Görüşmede, Abbas, Baerbock'ı özellikle Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ve soykırım savaşının son bulması için ortaya konan çabalar hakkında bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ateşkes kararının uygulanmasının önemini vurgulayan Abbas, uluslararası toplumun, devam eden "barbarca" saldırılar sonucu Filistin halkının maruz kaldığı açlığın durdurulması amacıyla Gazze Şeridi'nin tamamına tüm geçiş noktalarından insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulundu.

Gazze'nin işgalini reddetti

Filistin vatandaşlarının topraklarından çıkarılması planlarına ilişkin Abbas şunları söyledi:

"Filistin devleti, Doğu Kudüs de aralarında olmak üzere Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'da olsun hiçbir Filistin vatandaşının tehcirini kati olarak reddetmektedir. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze Şeridi'ni Filistin topraklarının geri kalanından ayırma, bir karış toprağını dahi koparma veya yeniden işgal etme gibi işgalcilerin planlarının kabul edilmesi veya ele alınması mümkün değildir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü
İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

Gündem

İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!
İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!

Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!
Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Gündem

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar
BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

Gündem

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!
İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!

Dünya

İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!

İhsan Şenocak çileden çıktı!
İhsan Şenocak çileden çıktı!

Gündem

İhsan Şenocak çileden çıktı!

DSÖ'den İsrail'in skandal kararına tepki
DSÖ'den İsrail'in skandal kararına tepki

Gündem

DSÖ'den İsrail'in skandal kararına tepki

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!
Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

Dünya

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

İsrail'e destek veren yemek devine şok! Şubelerini peş peşe kapatmaya başladı
İsrail'e destek veren yemek devine şok! Şubelerini peş peşe kapatmaya başladı

Ekonomi

İsrail'e destek veren yemek devine şok! Şubelerini peş peşe kapatmaya başladı

İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'
İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

Dünya

İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23