Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan "olağanüstü toplantı" çağrısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, son gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan Abbas, Arap ülkelerinin liderlerine Filistin halkına ve davasına yönelik vahşi saldırıların durması, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla mücadele, Filistin halkının topraklarında kalması için gerekli olan her şeyin yapılması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin topraklarındaki işgalin son bulması için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.



Filistin davasının son derece zor günlerden geçtiğini vurgulayan Abbas, "Gazze'deki halkımız tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail güçlerinin katliamına maruz kalıyor." dedi.

"3 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ KARŞISINDA NASIL SUSULUR?"

İlk andan itibaren saldırıların durması için tüm çabayı sarf ettiklerini ve dünya liderleriyle yoğun iletişime geçtiklerini dile getiren Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısına rağmen İsrail güçlerinin kara saldırılarına geçtiğine ve Gazze'yi yoğun şekilde bombaladığına dikkati çekti.



Abbas, "3 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur? Hastanelerin bombalanması karşısında nasıl sessiz kalınır? Bu vahşi yıkım ve sivillere yönelik toplu cezalandırma karşısında nasıl susulur?" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ TÜM ÖZGÜR İNSANLARI SELAMLIYORUM"

Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösterileri takdir eden Abbas, "Filistin'de, sürgünde, kamplarda, diasporada olan Filistinlileri ve halkımızın meşru ulusal haklarıyla dayanışmasını ve samimi duruşunu gösteren dünyadaki tüm özgür insanları selamlıyorum." diye konuştu.



Tüm dünya ülkelerine Filistin halkının kanını akıtmaya son vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunan Abbas, Filistin halkına da İsrail güçlerinin Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistinlilere karşı yürüttüğü savaşa karşı topraklarında dik durma, dayanışma içinde olma, tehcirle ve yeni bir Nekbe'yle (Büyük Felaket) mücadele etme çağrısı yaptı.

"GAZZE, FİLİSTİN DEVLETİNİN TEMEL PARÇASI OLARAK KALACAKTIR"

İsrail'in Gazze'de yıktığı her şeyi yeniden imar etme taahhüdünde bulunan Abbas, şunları kaydetti:



"Gazze; Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Filistin devletinin temel parçası, saldırganların boğazında bir hançer olarak kalacaktır. Kudüs de Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsallarıyla bizim ebedi başkentimiz olarak kalacak."

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