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Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçim çıkışı
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçim çıkışı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, seçimleri Doğu Kudüs de dahil olmak üzere tüm bölgelerde yapmaya kararlı olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 02:56:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçim çıkışı

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi toplantısı sırasında bir konuşma yaptı.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde de olmak üzere tüm Filistin'de seçimleri vaktinde yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Abbas "Kudüs'te mutlaka seçimlerin yapılmasını istiyoruz. Şu ana dek tavrımız budur. Henüz görüşebileceğimiz başka bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İcra Komitesi ise toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma, tüm Filistin topraklarında ve özellikle Doğu Kudüs'te seçimlere engel olunmaması yönünde İsrail'i teşvik etmeleri çağrısı yaptı.

Komite ayrıca, İsrail işgal güçlerinin, seçimlerde aday olanların toplantılarını basmasını, tutuklamasını ve Kudüs'te herhangi bir faaliyette bulunmalarına engel olmasını kınadı.

İsrail polisi, cumartesi akşamı Kudüs'te seçimlere ilişkin düzenlenen basın toplantısına engel olduktan sonra 3 adayı tutuklamış ve ardından serbest bırakmıştı.

İsrail hükümeti, 22 Mayıs'ta Kudüs'te yapılması planlanan Filistin seçimlerine ilişkin başvuruya cevap vermekten kaçınıyor.

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