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Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 23:39:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayarak tebrik etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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