Filistin Devlet Başkanı Abbas'a ABD ile görüş baskısı

Filistin resmi televizyonuna açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap ülkelerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş bir baskı gördüğünü ancak Abbas'ın boyun eğmediğini açıkladı.

Filistin davasını tasviye etmek isteyenlerin olduğunu belirten Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, geri adım atmayacaklarını açıkladı.

ABD ve İsrail'in Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakına ilişkin imzaladıkları protokolün ardından açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD ve İsrail ile imzalanmış tüm anlaşmalardan ve protokollerden çekildiğini duyurmuştu.