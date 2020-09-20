Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ile diyalog için baskıları reddediyor

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Arap ülkelerinden ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskı gördüğünü söyledi, ancak Abbas bu görüşmeyi reddetti.

Resmi Filistin televizyonuna açıklamalarda bulunan Alul, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkan Abbas, Arap kardeşler ve uluslararası çevrelerden, ABD yönetimiyle müzakere etmek ve İsrail tarafından kesilen gümrük gelirlerini tahsil etmek için benzeri görülmemiş bir baskı ile karşı karşıya, ancak bunu kabul etmiyor. Bu aşamada, Filistin'in seçimi bu baskıya dayanmaktır. Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin Yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmadan önceki duruma asla geri dönmeyecek. "

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakı kararının ardından İsrail ve ABD ile imzalanan tüm anlaşma ve protokollerden çekildiğini açıkladı.