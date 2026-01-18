Filistin destekçisi ABD vatandaşları siyonist lobinin hedefinde!

  • İSTANBUL
Gazze soykırımını eleştirdiği için ABD’de gözaltına alınan İngiliz gazeteci Sami Hamdi, siyonist lobisinin ABD’de Filistin desteğini bastırmak için göçmenlerden turistlere kadar herkesi hedef aldığını söyledi.

İngiliz Müslüman gazeteci ve siyasi yorumcu Sami Hamdi, siyonist lobisinin ABD'de Filistin destekçiliğinin yükselişini engellemek için sırasıyla ABD vatandaşları, sonradan ABD vatandaşlığı alanlar, yeşil kart sahipleri, uluslararası öğrenciler ve son olarak turistik vizeyle ülkede bulunanları hedef aldığını söyledi.

İşgal rejimin Gazze'deki soykırımına yönelik açık sözlü eleştirileri nedeniyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından 2 haftadan uzun süre gözaltında tutulan İngiliz Müslüman gazeteci ve siyasi yorumcu Sami Hamdi, basına, ABD'de tutukluluk sürecinde yaşadıklarını ve ülke kamuoyundaki değişimi değerlendirdi.

Hamdi, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) davetlisi olarak konferanslar vermek üzere turist vizesiyle gittiği ülkede San Francisco Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra ağır koşullar altında, kalabalık bir hücrede ve bozuk yemekler verilerek suçsuz olmasına rağmen hapishanede tutulduğunu belirtti.

 

Aşırı sağcı ve siyonist rejim destekçisi siyasilerin sosyal medyada hedef göstermesinin ardından tutuklandığını kaydeden Hamdi, ICE görevlilerinin tutuklanma sürecinde kendisine nasıl insanlık dışı muamelelerde bulunduğunu anlattı.

Hamdi, ICE ajanlarının ayakları moraracak şekilde sıkarak kelepçelediğini, siyah filmlerle kaplı bir araca attığını ve ardından 6 metreye 6 metre bir hücrede 15 kişi olacak şekilde tutulduklarını söyledi.

Tuvaletin hücrenin içerisinde açık şekilde bulunduğunu ve tüm tutukluların bunu kullanmak zorunda kaldığını dile getiren Hamdi, "Ortasında açık bir tuvaleti olan üçgen şeklinde bir hücreye 15 kişi koyuyorlardı. Tuvalete oturduğunuzda herkes sizi görüyordu. Filmlerde üçüncü dünya ülkelerinde olduğunu söyledikleri şeyler Amerika’da yaşanıyordu." diye konuştu.

 

İşgal rejimi, Amerikalıların ifade özgürlüğünü hedef alıyor

Hamdi, geçmişte ABD'lilerin ezici bir çoğunluğunun işgal yanlısı olmasına karşın bugün sosyal medyanın etkisiyle kamuoyunun ve siyasilerin Filistin destekçiliğine yöneldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Siyonistler, Amerikalıların ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı başlatmaya karar verdiler. Bu kaymanın gerçekleşmesini engellemek için Amerikalıların Filistin'de gerçekte neler olduğuna dair bilgi almasını engellemeleri gerektiğine karar verdiler. İsrail lobisi, ABD kamuoyoundaki Filistin yanlısı bu değişimi durdurmak ve gücünü göstermek için ABD vatandaşları, yeşil kart sahipleri ve uluslararası öğrencilere yönelik başarısız hamlelerde bulundu. Bunlarda başarısız denemelerden sonra şahsım hedef alındı." dedi.

İngiliz vatandaşı olarak ifade özgürlüğüne sahip olmadığına dair itirazların mahkemede reddedilmesinin ardından 6-9 ay arası tutuklu kalması beklenirken 18 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasını "zafer" olarak nitelendiren Hamdi, uçağı indiğinde siyonistlerin çok öfkeli olduğunu çünkü sicilinin temiz kaldığını ve tekrar vizeye başvurma hakkı bulunduğunu söyledi.

