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Dünya Filistin destekçileri iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı
Dünya

Filistin destekçileri iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 08:43:00 -
Filistin destekçileri iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı

New York'ta protestolarına aralıksız devam eden Filistin destekçisi aktivistler, Manhattan adasına bağlanan iki köprü ve bir tünelde araç akışını kısa süreliğine engelledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden aktivistler, New York'un Brooklyn ile Manhattan arasındaki köprüleri ve New Jersey-New York eyaletleri arasında geçişi sağlayan Holland Tüneli'ndeki araçların geçişine bir süre izin vermedi.

Manhattan'ın Wall Street bölgesi yakınındaki Holland Tüneline yürüyerek gelen göstericiler, araçların tünele girdiği noktada bir süre oturma eylemi yaptı.

Brooklyn ve Manhattan köprülerinde de onlarca aktivistin el ele tutuşarak araçların geçişine engel olduğu görüldü.

Eylemci grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail karşıtı protesto eylemine müdahale eden New York polisi (NYPD) bazı aktivistleri gözaltına aldı.
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Yorumlar

Harun

Rahat vermeyin abd ye

amerika ve siyaset

cumhuriyetciler ve demokratlar para ver adamını sectir istedğini yap yalnız başkanları ya yahudi ya siyonist yada mason olacak onun harici olmaz(evengelist olması değiştirmez sistemi) amerikadaki müslümanlar bağımsız adaylığını koysa en az 10 tane cıkarırlar ama aralrında her yerde bölünmüş olduklarından tutkunluk yok
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