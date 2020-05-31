Filistin dâvâsının dönüm noktası

Taha Emre Özdemir Ankara

Alçak saldırının yıldönümünde Yeni Akit’e konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Demir, şunları dile getirdi: “Mavi Marmara Filistin davasında bir dönüm noktası oldu. Alçak saldırıya kadar birçok sivil toplum kuruluşunun organize ettiği hareketler vardı. Bunların sonuncusu da saldırıdan 6 ay önce düzenlenen karayolu konvoyuydu. Tahminen 500 sivil toplum kuruluşu üyesi Gazze’ye kadar ulaştı. Bu konvoy sonra yapılacak işlerle ilgili bir ön çalışmaydı. Biz Mavi Marmara ile siyonist İsrail’in işgalci zihniyetini tüm dünya kamuoyuna duyurmuş olduk.”

Mazlumların sesi olduk

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yılmaz ise şunları kaydetti: “Geride dönem dönem sevindiğimiz, dönem dönem de üzüldüğümüz bir 10 yıl bıraktık. Her ne olursa olsun biz Mavi Marmara ile bu davayı kazandığımızı düşünüyoruz. Davamız mazlumların sesi olmaktı ve çok şükür bunu başardık.”

Kanlı baskını anlattı...

Siyonist İsrail’in hain saldırısı sırasında yaralanan Mehmet Ali Zeybek de, şunları anlattı: “İsrail askerleri sabah ezanına kadar taciz takibi yaptılar. Namaza durmadan silahlarla ateş açtılar. Arkadaşlarımın şehit oluşuna şahit oldum. Hepimizi öldüreceklerdi. Askerler yerde yatan herkesi tekmeliyordu. Yaralanmıştım, kan kaybederek olduğum yerde yattım...”