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Dünya Filistin davasına ihanet: Kosova, İsrail ile anlaştı!
Dünya

Filistin davasına ihanet: Kosova, İsrail ile anlaştı!

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma, çevrim içi ortamda düzenlenen törende imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:54:00 -
Filistin davasına ihanet: Kosova, İsrail ile anlaştı!

Anlaşmayı Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi imzaladı.

Törende, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare ve kalkınma iş birliği konularında iki protokol de imzalandı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Haradinaj-Stublla, yaptığı konuşmada, anlaşmayı "Kosova tarihi için altın bir sayfa" olarak nitelendirerek, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurabilmek için uzun süredir beklediğini ifade etti.

İsrailli bakan Ashkenazi ise imzalanan anlaşma ve protokollerin İsrail ile Kosova halkları arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini belirterek, İsrail'in Balkanlar'ı istikrarlı görmek istediğini vurguladı.

Anlaşma için yaptığı arabuluculuktan dolayı ABD'ye de teşekkür eden Ashkenazi, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını aktararak, ofisinde bulunan ve üzerinde "Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği" yazılı tabelayı gösterdi.

Ashkenazi, İsrail'in Priştine Büyükelçiliği açıldığında tarafların yeniden görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açacak nüfusunun büyük bölümü Müslüman ilk ülke olacağını ifade etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalarken, bu anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması noktasında karar alınmıştı.

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