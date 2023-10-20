Filistin Başbakanı'ndan Hamas açıklaması! 'Filistin’in hikayesi 7 Ekim’de başlamıyor'

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Operasyonu’nu destekleyip ABD'yi eleştiren Muhammed Iştiyye, "İsrail’e körü körüne destek vermek, öldürme ruhsatı vermek demek. Umarım ABD bu yöne doğru gitmez" dedi.

"Filistin’in hikayesi 7 Ekim’de başlamıyor. Filistin felaketi 75 yıldır orada ve biz yüksek sesle ağlıyor, açık bir şekilde çözüme ihtiyacımız olduğunu haykırıyoruz" diyen İştiyye, şunları söyledi:

İsrail varoluşsal bir tehdit altında değil. Bence Beyaz Saray, taraflara barışçıl bir çözüm için çalışma çağrısı yapmalı. İhtiyacımız olan şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin kolektif uluslararası bir çabayla çatışmaları sona erdirme ve çözüm bulma konusunda öncü olmasıdır.