  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula
için kalan
Dünya

Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi

Filistin Başbakanı Iştiyye, Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:11:00 -
Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Iştiyye, akşam saatlerinde gerçekleşen olağanüstü kabine toplantısında tüm bakanlıklara Abbas'ın aldığı kararlara ilişkin fiili adımlar atma ve acil tedbirler alma talimatı verdi.

Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Iştiyye, başkanlık ettiği hükümetin, Abbas'ın ABD ve İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaların feshedilmesiyle ilgili kararını desteklediğini vurguladı.

Filistin topraklarının ilhakının imzalanan anlaşmaların çiğnenmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehdit edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Iştiyye, ilhakın, Filistin devletinin kurulmaması için sistematik bir şekilde çalışan İsrail'deki koalisyon hükümetinin programını yansıttığını kaydetti.

Iştiyye, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısı yaptı.

Filistin'in üst düzey yetkilileriyle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere önceki akşam Ramallah'ta bir araya gelen Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik anlaşmaları da dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

 

 



 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı