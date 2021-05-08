Filistin Ankara Büyükelçisi Ümmet'e böyle seslendi: Kınamaktan öte giderek...

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir." hatırlatması yapan Dr. Faed Mustafa, "İşgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı girişimlerini göğüsleyen Filistinli muhafızlarımızı ve orada ibadet eden kardeşlerimi selamlıyorum. İşgal güçlerinin dün gece El Aksa Meydanı'nda ibadet edenlere saldırması ile masum halkımızdan birçok kişi yaralandı. Camilerinde güvenli bir şekilde ibadet etmesi gereken Müslümanlara barbarca ve ahlaksızca bir saldırıda bulunulmasını, saldırılar karşısında direnen onlarca vatandaşımızın tutuklamasını şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz." dedi.

'Halkımız evlerini asla terk etmeyecektir'

Filistin halkının topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini belirten Dr. Mustafa, "Şeyh Carrah topraklarından çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan halkımız, evlerini asla terk etmeyecektir. Bugün mahallede yaşananlar, işgal güçlerinin, topraklarımızı ele geçirmek için izledikleri sistematik bir saldırıdır. Unutmamalıyız ki Şeyh Carrah Mahallesi sakinleri, aynı siyonist çetelerin eli ile 48 yıl önce Hayfa ve Yafa'daki evlerinden zorla tahliye edilmişti." ifadelerini kullandı.

'Tüm dünyayı Filistin halkımızı korumaya çağırıyoruz'

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, dünya kamuoyuna, şöyle seslendi:

"Birleşmiş Milletleri, Avrupa ve İslam ülkelerini, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmasına yol açan pratik önlemlerin önemine ilişkin açıklamalarda bulunmaktan daha fazlasını yapmaya ve Filistin halkımızı günlük İsrail saldırılarından korumaya çağırıyoruz."

'Meşru haklarımızı sürdürme ısrarımız artacak'

Dr. Faed Mustafa, sözlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine teşekkür ederek tamamladı:

"İşgalcilerin vahşeti ve terörü, tam egemen bir Filistin Devleti kurmak için meşru haklarımızı sürdürme ısrarımızı artıracaktır. İsrail'in Kudüs'teki halkımıza yönelik bu acımasız saldırısını kınayan Türk liderliğini ve kardeş Türk halkını selamlıyoruz."