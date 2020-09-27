  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin 14 yıl sonra sandığa gidiyor
Dünya

Filistin 14 yıl sonra sandığa gidiyor

İsrail işgali ve ablukası nedeniyle 2006’dan beri yapılamayan seçimlerin düzenlenmesi için anlaşmaya varan Hamas ve Fetih hareketleri, 3 Ekim’de bir araya gelip sandık tarihini belirleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:52:00 -
Filistin 14 yıl sonra sandığa gidiyor

İstanbul’da buluşup bölünmüşlüğün bitirilmesi ve seçimlerin yapılması kararı alan Filistinli gruplar, üzerinde anlaştıkları devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tarihini belirlemek için 3 Ekim’de bir araya gelecek. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyesi Ahmed Mecdelani, Filistinli grupların genel sekreterlerinin 3 Ekim’de toplantı düzenleyeceklerini ifade etti. Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında 22 Eylül’den itibaren İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve ulusal birlik ve seçimlere gitme konusunda anlaşmaya varmıştı. Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006’dan bu yana genel seçime gidilemiyordu.

Abbas, Heniyye ile görüştü

Bu arada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın telefon görüşmesinde Fetih ve Hamas arasındaki görüşmeler ele alındı. Abbas, Fetih ve Hamas arasındaki diyalog çabalarında istenilen sonuçlara ulaşılması ve üzerinde anlaşılan genel seçimlerin başarısı için verdiği desteği yineledi. Heniyye de “tek çatı altında ulusal cephe inşa etmenin önemine” vurgu yapıp görüşmeleri destekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti
Gündem

Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti

44 yaşında koronavirüse yenik düşen Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatı basın camiasını yasa boğdu. Vatans..
Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!
Dünya

Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden askerlerin önündeki konuşması dinleyenleri şok etti. Görüntülerde Biden'ın kendisi..
Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez
Gündem

Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi tırmandıracak bir açıklamada bulundu. Uluslararası anlaşmaları ç..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı