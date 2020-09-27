Filistin 14 yıl sonra sandığa gidiyor

İstanbul’da buluşup bölünmüşlüğün bitirilmesi ve seçimlerin yapılması kararı alan Filistinli gruplar, üzerinde anlaştıkları devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tarihini belirlemek için 3 Ekim’de bir araya gelecek. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyesi Ahmed Mecdelani, Filistinli grupların genel sekreterlerinin 3 Ekim’de toplantı düzenleyeceklerini ifade etti. Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında 22 Eylül’den itibaren İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve ulusal birlik ve seçimlere gitme konusunda anlaşmaya varmıştı. Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006’dan bu yana genel seçime gidilemiyordu.

Abbas, Heniyye ile görüştü

Bu arada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın telefon görüşmesinde Fetih ve Hamas arasındaki görüşmeler ele alındı. Abbas, Fetih ve Hamas arasındaki diyalog çabalarında istenilen sonuçlara ulaşılması ve üzerinde anlaşılan genel seçimlerin başarısı için verdiği desteği yineledi. Heniyye de “tek çatı altında ulusal cephe inşa etmenin önemine” vurgu yapıp görüşmeleri destekledi.