0553 313 94 23

Filippo Inzaghi, Benevento’nun yeni teknik direktörü oldu

İtalya Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
Filippo Inzaghi, Benevento’nun yeni teknik direktörü oldu

İtalya Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


İtalya futbolunun önemli isimlerinden olan ve şu an kariyerine teknik adam olarak devam eden Filippo Inzaghi’nin yeni takımı belli oldu. Inzaghi, İtalya Serie B takımlarından Benevento ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığını ve 1 yılda opsiyonu olduğunu duyurdu.


Filippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde daha öncede Milan, Venezia ve Bologna takımlarını çalıştırmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyon’daki kaza kurşunu kurbanları toprağa verildi
    1. Afyon’daki kaza kurşunu kurbanları..
    2. Ünal Karaman, Artvin’de genç..
    3. Yerli ve milli patates "Nahita"da..
    4. Meclis üyeleri stratejik plan sürecine..
    5. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında..
    6. Yok böyle müdahale! Derede boğulan..
    7. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
    8. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
    9. Otogarlarda seçim hareketliliği
    10. Kendi ağırlığının 850 katını..
    11. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    12. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    13. Makine halısı üretiminin merkezi..
    14. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    15. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    16. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    17. İngiltere'den İran'a ziyaret
    18. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    19. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    20. Babakale köyünün tek seramikçisi
    21. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    22. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    23. Kütahya’dan derece ile döndüler
    24. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    25. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    26. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    27. Vefat eden uzman çavuş, son..
    28. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    29. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    30. Trabzon'daki sağanak
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!