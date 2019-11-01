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Dünya

Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Filipinler'de kasasında 44 çiftçi ile pirinç torbaları bulunan kamyon, bir dağ geçidinde ilerlerken yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Katliam gibi kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

2019-11-01 09:05:00 -
Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Filipinler'da kasasında 44 çiftçi ile pirinç torbaları bulunan kamyon, ülkenin kuzeyindeki Conner şehrinde bir dağ geçidinde ilerlerken yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Conner Bölge Hastanesi yetkilileri, kazada 19 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı. 

Filipinler'de eylül ayında da kasasında yolcu taşıyan bir kamyonun T'boli kentinde başka bir araca çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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