Filipinler'de feribot faciası: 359 kişiyle denize gömüldü

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan yolcu feribotu teknik arıza nedeniyle battı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Zamboanga Limanı’ndan Sulu Adası’na gitmek üzere denize açılan "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribot, Pilas Adası açıklarında battı.

İçinde 332 yolcu ve 27 mürettebatın bulunduğu feribotun teknik bir arıza sonucu su aldığı bildirildi.

Basilan Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, kazada ilk etapta 8 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZAMANLA YARIŞIYOR

Olayın ardından Filipin Sahil Güvenliği bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Şu ana kadar 138 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, ancak feribotta bulunan diğer yolcuların akıbetinin belirsizliğini koruduğu açıklandı.

116 milyon nüfusuyla bir takımada ülkesi olan Filipinler'de feribotlar en önemli ulaşım aracı olsa da, bakımsızlık ve denetimsizlik nedeniyle sık sık benzer facialar yaşanmaya devam ediyor.

 

