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Filipinler'de askeri helikopter düştü: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:34:53 -
Filipinler'de askeri helikopter düştü: 4 ölü

ANKARA (AA) - Filipinler'de gece uçuşu eğitimi için havalanan içerisinde 5 mürettebatın bulunduğu askeri helikopterin düşmesi sonucu Filipinler Hava Kuvvetleri mensubu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Isabela şehrinde Cauayan Hava Üssü'nden gece uçuşu eğitimi için havalanan askeri helikopter kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) Sözcüsü Tuğgeneral Edgard Arevalo, yaptığı açıklamada, kazada 2'si pilot 4 mürettebatın yaşamını yitirdiğini ve 1 personelin de yaralandığını söyledi.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin ise açıklama yapılmadı.


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