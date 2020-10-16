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Aktüel Filipinler, Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama yasağını kaldırıldı
Aktüel

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama yasağını kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:19:37 -
Filipinler, Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama yasağını kaldırıldı

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama yasağının kaldırılmasını onayladı.

CNN Philippines'deki habere göre, Enerji Bakanı Alfonso Cusi yaptığı açıklamada, Duterte'nin Güney Çin Denizi ve civarında 6 yıl önce uygulanmaya başlanan petrol ve doğal gaz arama yasağını kaldırdığını bildirdi.

Cusi, üstlenici şirketlerin Filipinler'in batısındaki üç alanda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yeniden başlatabileceklerine ilişkin bilgilendirildiklerini söyledi.

Filipinler, Çin ile olan gerilim nedeniyle 2014'te Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yasaklamıştı.

- Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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