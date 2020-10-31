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Aktüel Filipinler, Goni tayfunu öncesinde binlerce kişiyi tahliye ediyor
Aktüel

Filipinler, Goni tayfunu öncesinde binlerce kişiyi tahliye ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:07:11 -
Filipinler, Goni tayfunu öncesinde binlerce kişiyi tahliye ediyor

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de yaklaşan Goni tayfunu öncesinde başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası'nın güneyindeki yerleşimlerin tahliyesine başlandı.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, tayfunun geçiş bölgesindeki Kuzey Camarines ve Güney Camarines şehirlerindeki binlerce kişiye tahliye emri verilirken, Albay şehrinde riskli bölgelerde bulunanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Kıyı bölgelerine yoğun yağışla birlikte saatteki hızı 265 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıması beklenen 5. kategorideki tayfun, 2013'te 6 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği Haiyan tayfunundan bu yana ülke kıyılarına ulaşan en şiddetli tropik fırtına olacak.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve batıya doğru hareket eden tayfunun başkent Manila ve çevresindeki 14 şehirde etkili olması bekleniyor.

Ülkede geçen hafta etkili olan Molave tayfununda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

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