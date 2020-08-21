  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filipinler, Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle protesto notası verdi
Aktüel

Filipinler, Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle protesto notası verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:21:18 -
Filipinler, Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle protesto notası verdi

ANKARA (AA) - Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Resifi çevresinde Filipinli balıkçıların malzemelerine el koyduğu ve hava araçlarına telsiz uyarıları yaptığı gerekçesiyle Çin'e protesto notası verdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı protesto notasında, Pekin yönetimine "yasa dışı şekilde el koyduğu malzemeleri iade etmesi ve bölgedeki saldırgan eylemlerine son vermesi" uyarısında bulundu.

Çin Sahil Güvenlik birimleri, mayıs ayında Filipinli balıkçıların ülkenin batısındaki Zambales şehri açıklarındaki resif çevresinde kurdukları, “payaos” adı verilen açık deniz dalyanlarına el koymuştu.

Çin ile Filipinler arasında ihtilaf konusu olan Scarborough Resifi, 2012'de taraflar arasında yaşanan gerilimin ardından Çin kontrolüne geçmişti. Manila yönetimi, bunun üzerine ertesi yıl Uluslararası Tahkim Mahkemesine başvurmuş, mahkeme 2016'da verdiği kararda Filipinler'i haklı bulurken, Pekin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünü kendi kara suları haline getiren "Dokuz Çizgi Hattı" iddiasını geçersiz ilan etmişti.

Çin, mahkemenin kararını tanımayarak, bölgedeki resif ve adacıkları silahlandırmaya, radar ve hava savunma sistemleri yerleştirmeye başlamıştı.

Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde Filipinler dışında Vietnam, Brunei ve Malezya gibi diğer kıyı ülkeleriyle de egemenlik ihtilafları yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti
Siyaset

Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin Ankara ilk teşkilatının tamamı..
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ile..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı