Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Radyospor'a konuşan Filip Novak'ın menajeri Mithat Halis'in açıklamaları şu şekilde: "Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hâlâ 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi." (Ajansspor)