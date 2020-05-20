Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak'ın son durumu hakkında menajeri açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Filip Novak'ın menajeri Mithat Halis'in açıklamaları şu şekilde: "Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hâlâ 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi." (Ajansspor)