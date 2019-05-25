Filede millilerin rakibi Letonya





İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, yenilenen formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Lig'deki ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

Sivas'taki Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

A Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında ise 29 Mayıs Çarşamba günü Belçika'ya konuk olacak.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak.



CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final'inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl FIVB Uluslar Ligi biletini alacak.



Ligde Dörtlü Final mücadeleleri 22-23 Haziran'da oynanacak.



