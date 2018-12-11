Filede derbi heyecanı
- Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk edecek11 Aralık 2018 Salı 11:03
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, geride kalan 9 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Lige istediği gibi başlayamayan, 9 haftada sadece 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 12 takımlı ligde 8. sırada yer alıyor.
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