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Fildişi Sahili’nden GİMDES’e ziyaret

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde helal sertifikalama faaliyeti yürüten Halal Côte d’Ivoire kurumunun Başkanı M.Mohamed Djibril BELLO ve heyeti GİMDES’i ziyaret ederek Başkan Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer ile görüştü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:00
Fildişi Sahili’nden GİMDES’e ziyaret

Fildişi Sahili’nde helal sertifikalama faaliyeti yürüten Halal Côte d’Ivoire kurumunun Başkanı M.Mohamed Djibril Bello ve heyeti GİMDES’i ziyaret etti.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer ile görüşen Mohamed Djibril Bello, “GİMDES’in helal sertifikalamada Türkiye’de çok önemli faaliyetlerde bulunduğunu, GİMDES dünyada ciddiyeti, disiplinli duruşu ile tanınan bir kurum olduğunu, iki yıl önce geldiğimizde GİMDES’i yakından tanıdık, nasihat ve tavsiyelerini aldık ve kurumumuzu oluşturduk. Şimdi de GİMDES’ten tanınma ve eğitim almak için ziyaret ediyoruz. Helal sertifikalandırma sisteminde kazandığı tecrübenin bize de örnek teşkil ettiğini bildirmek için tekrar ziyaret ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, helal sertifikalı ürünlerin tüm dünyada yaşayan Müslümanların en tabii hakkı olduğunu söyledi. Üreticilerin kesinlikle Helal sertifikalama şartlarına uygun ürünler üretmeleri gerektiğini, bunu da sağlayacak kurumların helal sertifikalama kurumları olduğundan, helal sertifikalama kurumlarının üreticilere sıkı denetim faaliyetleri gerçekleştirerek sağlayacaklarını bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:00
  1. Fildişi Sahili
  2. Halal Côte d’Ivoire
  3. M.Mohamed Djibril BELLO
  4. GİMDES
  5. GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer
  6. Halal Côte d’Ivoire kurumunun Başkanı M.Mohamed Djibril BELLO
  7. helal sertifikalı ürünler
  8. Müslümanlar
  9. Helal sertifikalama
  10. helal sertifikalama kurumları

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