  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı yarışını Alassane Ouattara önde götürüyor
Aktüel

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı yarışını Alassane Ouattara önde götürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 02:02:46 -
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı yarışını Alassane Ouattara önde götürüyor

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, bazı bölgelerden gelen ilk sonuçlara göre, yarışı mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara önde götürüyor.

Bağımsız Seçim Komisyonundan (CEI) yapılan açıklamada, 108 seçim bölgesinden 8'inde Ouattara'nın, rakiplerinin önüne geçtiği belirtildi.

CEI'nin, geçici sonuçları 5 gün içinde açıklaması bekleniyor.

- Seçim gününden bu yana 30 kişi öldü iddiası

Cumhurbaşkanı adayı diğer 3 isimden biri olan eski Başbakan Affi N'Guessan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim gününden bu yana yaşanan şiddet olaylarında 30 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Diğer aday Henri Konan Bedie ile seçimleri boykot çağrısı yapan N'Guessan, katılımın da yüzde 10'dan az olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı için 4 ismin yarıştığı seçimde, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı tartışma konusu olmuştu.

N'Guessan ve Bedie'nin başı çektiği muhalefet, 3'üncü dönemine aday olan Ouattara'ya karşı birleşerek sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Gbagbo, bu seçimde de aday olmak istemiş ancak başvurusu, daha önce hüküm giydiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!
Gündem

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Doğanlar ve Rıza Bey apartmanl..
İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı
Medya

İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan sunucu İkbal Gürpınar'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi oğlu paylaştı.

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay