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Aktüel Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimleri öncesi etnik çatışma: 7 ölü
Aktüel

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimleri öncesi etnik çatışma: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:53:27 -
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimleri öncesi etnik çatışma: 7 ölü

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesi çıkan etnik çatışmada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Abidjan'a 50 kilometre mesafedeki Dabou kentinde son iki gündür etnik gruplar arasında yaşanan olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısının artmasından endişe eden yetkililer, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

- Muhalefetten boykot çağrısı

Seçimde yarışacak eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie ve eski Başbakan Affi N'Guessan, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı boykot ve sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Bedie ve N'Guessan'ın bu kararlarını tekrar düşünmeleri gerektiğini kaydetmişti.

- 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Anayasa Komisyonu 14 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 44 başvurudan 4'ünün kabul edildiğini duyurmuştu.

Tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın başvurusu kabul edilmiş, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları ise daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan N'Guessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları onaylanmıştı.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.


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