Fildişi Sahili şokta! Askerleri öldürdüler

Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki terör saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Genel Kurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Tehini-Togolokaye mevkisinde devriye gezen askeri araca, daha önce tuzaklanmış patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 asker yaşamını yitirirken 4 asker yaralandı.

Aynı bölgede bulunan Tougbo köyü 7 Haziran'da benzer bir saldırıya sahne olmuş ve 1 asker hayatını kaybetmişti.

Frankafon Batı Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden kabul edilen Fildişi Sahili'nde son dönemde artan benzer saldırılar, Sahel'deki aşırıcı grupların ülkeye doğru ilerlemeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

Terörist gruplar güneye ilerlemek istiyor

Fransız istihbarat servisinin, şubat 2020'de çekildiği anlaşılan ancak bu yıl şubatta yayımladığı bir video da Fildişi Sahili'nin yakın bir gelecekte terör sorunuyla daha çok uğraşacağını ortaya koymuştu.

Videoda, Mağrip El Kaidesi'ne bağlı Nusret El İslam vel Muslimin örgütünün liderliğini yürüten Iyad Aggali, yine Mağrip El Kaidesi'nin 3 Haziran'da Mali'de öldürülen liderlerinden Abdelmalek Droukdal ve Nusret El İslam vel Muslimin çatısı altına giren Masina Kurtuluş Cephesi lideri Emadu Kufa'nın yaptığı toplantıdan bir kesit yer alıyor.

Videodaki konuşmalardan, Aggali, Droukdal ve Kufa'nın terör faaliyetlerini Gine Körfezi'ne kadar genişletmek istediği ve güneye kadar ilerlemek için halihazırda Fildişi Sahili ve Benin'de finansman sağlamaya başladıkları anlaşılıyor.

Fransa, videonun bu isimlere oldukça yakın bir kaynak tarafından kendileriyle paylaşıldığını söylese de Afrika basını 2 ihtimal üzerinde duruyor.

Buna göre, söz konusu görüntüler ya Droukdal'in öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen bilgisayarlardan kopyalandı ya da "düşmana göz dağı vermek" amacıyla bizzat örgüt tarafından propaganda amacıyla servis edildi.

Benin ve Fildişi Sahili hedefte

Fildişi Sahili'nin turistik kıyı kenti Grand Bassam'a düzenlenen 2016'da Mağrip El Kaidesi tarafından düzenlenen saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Benin'de de 2019'da 2 Fransız vatandaşının kaçırılması ve yine Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki Kafola bölgesinde Haziran 2020'de düzenlenen saldırıda 14 askerin yaşamını yitirmesi, Mağrip El Kaidesi'nin bölgede yavaş yavaş güçlenmeye başladığı şeklinde yorumlanmıştı.