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Aktüel Fildişi Sahili, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
Aktüel

Fildişi Sahili, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:58:14 -
Fildişi Sahili, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 18.00'de kapanacak.

Yaklaşık 7,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme sürecinde güvenliği sağlamak için 35 bin polis ve asker görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı için 4 ismin yarıştığı seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı tartışma konusu olmuştu.

Muhalefet 78 yaşındaki Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı çıkmak için boykot ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Son 3 ayda seçim tartışmaları nedeniyle düzenlenen sokak eylemlerinde en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Seçimde Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Affi N'Guessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin yarışıyor.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda ülke çapında çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Gbagbo, bu seçimde de aday olmak istemiş ancak başvurusu daha önce hüküm giydiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

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