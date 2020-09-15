Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı kesinleşti

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı kesinleşirken, eski cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski başbakan Guillaume Soro'nun adaylık başvuruları reddedildi.

Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini açıkladı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken, eski cumhurbaşkanı Gbagbo ve eski başbakan Soro'nun başvuruları, daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrildi.

Ouattara'nın yanı sıra eski cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski başbakan Pascal Affi Nguessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylandı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıktı.

- Adaylardan biri Ouattara'yı şikayet etmişti

Laurent Gbagbo döneminde başbakanlık yapan N'Guessan, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.



N'Guessan ve Gbagho'nun partisi Fildişi Halk Cephesi (FPI) tarafından hazırlanan 6 Eylül tarihli dilekçede, Anayasa Komisyonundan, Ouattara'nın bir daha aday olamayacağına hükmetmesi ve adaylığının düşürülmesi talep edilmişti.



Dilekçede, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, Ouattara'nın ikinci döneminde kabul edilmesinin, cumhurbaşkanının önceki dönemini bu kısıtlamadan muaf tutamayacağı vurgulanmıştı.

- ECOWAS içinden de uyarı gelmişti



Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 7 Eylül'deki olağan zirvesinde de gündeme gelmişti.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ouattara ve 3'üncü dönemine aday olan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi hedef alarak, liderlerin, görev sürelerindeki anayasal kısıtlamalara uymaları gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde bunun bölgede siyasi krize neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

- Başbakanın ölümü planları değiştirdi



Cumhurbaşkanı Ouattara martta, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklamış, bunun üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.



Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı aday göstermiş, Ouattara da adaylığı kabul etmişti.



Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.



Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.



Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.



