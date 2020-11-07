Fildişi çikolata nedir?

Fildişi çikolata beyaz çikolatanın benzeridir. Genellikle kakao yağı, şeker ve süt katılarından oluşan fildişi çikolatası soluk sarı veya fildişi renkli bir görünüme sahiptir. Adını hayvanların özellikle fil gibi türlerin dişlerinden aldığı bilinmektedir. Söz konusu çikolatanın çok hafif bir sarı tonu vardır. Kakao yağının erime noktası, beyaz çikolatada sadece kakao çekirdeği bileşeni, sütlü çikolata veya bitter çikolata gibi oda sıcaklığında beyaz çikolata katısını tutmak için yeterince yüksektir.



Beyaz çikolata, şekersiz, çikolata likörünün ana bileşeni olan yağsız kakao katılarını bulundurmaz. Üretim esnasında, kakao çekirdeğinin koyu renkli katıları sütlü çikolata ve koyu çikolatada olduğu gibi yağ içeriğinden ayrılır. Sonuçta bu kakao yağı, beyaz çikolatada tek kakao bileşenidir. Kakao katıları içermediğinden, beyaz çikolata sadece eser miktarda uyarıcı teobromin ve kafein bulundurur. Fildişi çikolata, vanilya gibi ek tatlandırıcılar barındırır.