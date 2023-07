Fil Hastalığı (Lenfödem)! Uzmanlar uyardı: Bekleyen tehlike, aman dikkat! Fil ayağı hastalığı nedir, belirtiler nelerdir?

Fil ayağı hastalığı, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan hastalıklar arasında yer almaya başladı.

Lenfödem Fil Hastalığı Neden olur?

Travmalar

Enfeksiyonlar

Çeşitli mantar hastalıkları

Lenf yollarının zarar görmesi

Vücuda bulaşan parazitler

Kanser hastalığından sonra görülen radyasyon tedavisi

Kalıtsal hastalıklar

Fil Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Kol ve bacakların bir kısmında veya tamamında şişmeler

Deriden sıvı akması

Siğil benzeri oluşumlar

Enfeksiyonlar

Derinin kalınlaşması

Özellikle ağrı

Hassasiyet

Hareketlerde kısıtlılık

Güç kaybı

Fil derisi görünümünü alması

Ayakkabıların, yüzüklerin, elbiselerin dar gelmesi

Kol ve bacaklarda gerginlik

Fil Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Papatya, biberiye, kepek, dövülmüş çemen veya dövülmüş mersin yaprağı sıcak suyla karıştırılarak, ardıç kozalağı öğütülüp demlenerek, lahana, pazı veya hindiba ezilerek lapa yapılmalıdır. Ve sıcak olanlar sıcak bir şekilde bacaklara sarılarak akşamdan sabaha kadar bekletilmelidir. Bu işlemi 7 gün boyunca her gün devam edilmelidir. Ayrıca düzenli olarak yapılmadığı takdirde fayda görülmez.

Belden ayak bileklere kadar hacamat yapılmalıdır.

Taze sıkılmış nar suyu tüketilmelidir. Mutlaka her seferde taze olarak sıkılmalıdır. İbrahim Saraçoğlu öneriyor.

Ebe gümeci ve adaçayı çay yapılıp tüketilmelidir.

Aslan pençesi düz yapraklı olan bitkinin çayı da tüketilmelidir.

Ayrıca düzenli olarak sebze tüketilmelidir.

Mutlaka günde 3 defa ödem için egzersiz yapılmalıdır.

Günde en az yarım saat yürüyüş yapılmalıdır.

Tuz tüketimi azaltılmalıdır.

Özellikle günde en az 2 litre su içilmelidir.

Ayrıca C vitamini içeren meyvelerin ya kendisi ya da suları tercih edilmelidir. Mutlaka taze olmasına dikkat edilmelidir.

Kilo problemi olanlar mutlaka az yemek yemelidir.

Hatta ödemin olduğu bölgeye günde 2 defa masaj yapılmalıdır.

