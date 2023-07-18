Fil Hastalığı (Lenfödem)! Uzmanlar uyardı: Bekleyen tehlike, aman dikkat! Fil ayağı hastalığı nedir, belirtiler nelerdir?
Kol ve bacakların şişmesi ile kendini belli eden fil hastalığı bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf bezlerinde oluşan tıkanmalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kollarda ve bacaklarda sıvı birikintisi dolasıyla şişmeye neden olmaktadır. Teşhis edilen kişi hemen tedavi edilmediği zaman hastalık kötüleşmektedir. Doğal yöntemlerle bile fil hastalığından yani lenfödemden kurtulmak mümkündür. Lenfödem neden olur?, lenfödemin belirtileri nelerdir?, fil hastalığı nedir?, fil hastalığının belirtileri nelerdir?, lenfödemin tedavisini nasıldır?, lenfödemin tedavi yöntemleri nelerdir?, fil hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?, fil hastalığı nasıl geçer? ,işte bu soruların yanıtı…
Fil ayağı hastalığı, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan hastalıklar arasında yer almaya başladı.
Lenfödem Fil Hastalığı Neden olur?
Travmalar
Enfeksiyonlar
Çeşitli mantar hastalıkları
Lenf yollarının zarar görmesi
Vücuda bulaşan parazitler
Kanser hastalığından sonra görülen radyasyon tedavisi
Kalıtsal hastalıklar
Fil Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Kol ve bacakların bir kısmında veya tamamında şişmeler
Deriden sıvı akması
Siğil benzeri oluşumlar
Enfeksiyonlar
Derinin kalınlaşması
Özellikle ağrı
Hassasiyet
Hareketlerde kısıtlılık
Güç kaybı
Fil derisi görünümünü alması
Ayakkabıların, yüzüklerin, elbiselerin dar gelmesi
Kol ve bacaklarda gerginlik
Fil Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Papatya, biberiye, kepek, dövülmüş çemen veya dövülmüş mersin yaprağı sıcak suyla karıştırılarak, ardıç kozalağı öğütülüp demlenerek, lahana, pazı veya hindiba ezilerek lapa yapılmalıdır. Ve sıcak olanlar sıcak bir şekilde bacaklara sarılarak akşamdan sabaha kadar bekletilmelidir. Bu işlemi 7 gün boyunca her gün devam edilmelidir. Ayrıca düzenli olarak yapılmadığı takdirde fayda görülmez.
Belden ayak bileklere kadar hacamat yapılmalıdır.
Taze sıkılmış nar suyu tüketilmelidir. Mutlaka her seferde taze olarak sıkılmalıdır. İbrahim Saraçoğlu öneriyor.
Ebe gümeci ve adaçayı çay yapılıp tüketilmelidir.
Aslan pençesi düz yapraklı olan bitkinin çayı da tüketilmelidir.
Ayrıca düzenli olarak sebze tüketilmelidir.
Mutlaka günde 3 defa ödem için egzersiz yapılmalıdır.
Günde en az yarım saat yürüyüş yapılmalıdır.
Tuz tüketimi azaltılmalıdır.
Özellikle günde en az 2 litre su içilmelidir.
Ayrıca C vitamini içeren meyvelerin ya kendisi ya da suları tercih edilmelidir. Mutlaka taze olmasına dikkat edilmelidir.
Kilo problemi olanlar mutlaka az yemek yemelidir.
Hatta ödemin olduğu bölgeye günde 2 defa masaj yapılmalıdır.
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