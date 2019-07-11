Fil evin duvarını yıktı, kardeşler dehşeti yaşadı
Hindistan'da bir evin duvarını yıkarak eve giren fil, 3 kardeşten birinin ölümüne, ikisinin de ağır yaralanmasına neden oldu.11 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
Hindistan'nın Odisha eyaletinde bulunan Mundasahi köyünde bugün meydana gelen olayda, bir fil evin duvarlarını yıktı.
Duvarı yıkılan odada bulunan üç kardeşten ikisi ağır yaralanırken fil, hortumu ile aynı odada uyuyan yedi yaşındaki Sini Munda'yı dışarı çekip üzerine basarak öldürdü.
Duvar üstlerine yıkıldı
Filin eve girmek için yıktığı duvar Ganess ve Rani kardeşlerinin üzerine devrildi. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin durumunun kritik olduğu belirtildi.
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