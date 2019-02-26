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Fikret Yeni’den "şeffaflık" sözü

Cumhur İttifakı’nda AK Parti’den Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Şeffaflık, en önemli yönetim ilkemizden biri olacak.

26 Şubat 2019 Salı 11:13
Fikret Yeni’den "şeffaflık" sözü

Cumhur İttifakı’nda AK Parti’den Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Şeffaflık, en önemli yönetim ilkemizden biri olacak. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu asla unutmayacağız" dedi.


Yeni, seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği vatandaşlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla yaptığı görüşmelerde, 800 binin üzerinde nüfusa sahip, 96 mahalleden oluşan ve yaklaşık 7 bin sokağı bulunan Seyhan’a gönül belediyeciliğini getirmek amacıyla yola çıktığını söyledi.


Seyhan’da yaşayan vatandaşların takdiri ve teveccühüyle göreve seçilmesiyle birlikte, yapacağı çalışmalarda toplumun her kesimiyle fikir alışverişinde bulunarak hizmet etme noktasında çabalarının olacağını belirten Yeni, ‘’Seyhan’ı bir marka kent, sadece ülkemizin değil dünyanın gıptayla bakıp, adı geçtiğinde övgüyle bahsedileceği bir kent haline getirmeye gayret edeceğiz. Bunu gerçekleştirmek için de heyecan uyandıracak vizyon projeler hazırladık’’ diye konuştu.



Kaynaklar verimli kullanılacak


Yeni, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlere ilişkin manifestoda da belirttiği gibi, belediye yönetiminde şeffaflığın, en önemli kriterlerinden biri olacağını vurguladı.


Şehir planları ve imar uygulamaları ile yatırımlarla ilgili süreçler dahil olmak üzere her konuda şeffaf bir belediyecilik anlayışı sergileyecekleri sözü veren Fikret Yeni, "Yatırımları ve hizmetleri yaparken, kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini ve kalitesini titiz bir şekilde değerlendirerek, ona göre adım atacağız. Hizmetlerimizi, vatandaşlarımızın gözü önünde, her türlü bilgiye ve belgeye erişimin açık olduğu bir sistemle yapacağız. Belediyemizde, hakka, adalete, maşeri vicdana ve hukuka aykırı davranan hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.


Fikret Yeni, şeffaflığın, insanın adaletli düşünme duygusunu ortaya koyan bir kriter olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:


"Şeffaf olmadığınız sürece, insanlar sizin adaletinizden tereddüt eder. Seyhanlı hemşerilerim, şeffaflığın olabildiğince yoğun yaşandığı bir Seyhan Belediyesi görecek. Şeffaflık, en önemli yönetim ilkemizden biri olacak. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Belki de inşallah Türkiye’nin en şeffaf belediyesi biz olacağız. Vatandaşlarımızın tercihi ve teveccühüyle göreve gelmem halinde bu noktada keskin bir duruş ortaya koyacağım."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:13
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