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Fikret Yeni’den, rakibi Akay’a açık oturum daveti

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Millet İttifakı’nın adayı olan rakibi Akif Kemal Akay’ı, Seyhan’a dair vaat ettikleri projeleri konuşmak için televizyonda canlı yayınlanacak açık oturuma davet ederek, ‘’Herkes çantasındaki projeleri çıkarsın ve bunları bir bir konuşalım’’ dedi.

19 Mart 2019 Salı 12:47
Fikret Yeni’den, rakibi Akay’a açık oturum daveti

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Millet İttifakı’nın adayı olan rakibi Akif Kemal Akay’ı, Seyhan’a dair vaat ettikleri projeleri konuşmak için televizyonda canlı yayınlanacak açık oturuma davet ederek, ‘’Herkes çantasındaki projeleri çıkarsın ve bunları bir bir konuşalım’’ dedi.


Fikret Yeni, yaptığı açıklamada, 31 Martta yapılacak seçimlerde vatandaşların tercihi ve teveccühüyle göreve gelmeleri halinde, şehir planları, altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi temel belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmayarak, Seyhan’ın, dünya ölçeğinde tanınmasını sağlayacak projeler hazırladıklarını anımsattı.


Seyhan ve Adana için profesyonel bir ekiple mutfak çalışması yaparak Seyhan’ın 96 mahallesini kapsayacak birbirinden kıymetli 26 başlık altında 108 proje ile yola çıktıklarının altını çizen Fikret Yeni,‘’Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti’nin 5,5 yıl il başkanlığını yaptığım dönemde ve seçim kampanyası sürecinde, tüm Adana genelinde olduğu gibi Seyhan’ın da mahalle mahalle, sokak sokak tespit ettiğimiz bin 420 sayfalık sorunlarını giderirken, açıkladığımız bu projeleri bir bir gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.


Fikret Yeni, Millet İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı rakibi Akif Kemal Akay’ın da Seyhan için planladığı birkaç projesini kamuoyuna açıkladığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:


‘’Sayın Akif Kemal Akay’ı, Seyhan’ı ve Seyhan’ın sorunlarını mahalle mahalle ve sokak sokak konuşmak, hem benim, hem de kendi projelerini anlatmak üzere açık oturuma davet ediyorum. Akif Kemal Akay’ın kendi belirleyeceği her hangi bir televizyon kanalı, moderatör ve gazetecilerin yer alacağı bu açık oturumda, herkes çantasındaki projeleri çıkarsın ve anlatsın. Böylece aziz Seyhanlı hemşehrilerimiz, ileri demokrasiyle yönetilen ülkelerde uygulanan bu yöntemle, doğru bir değerlendirmede bulunup, tercihini ona göre yapma şansına sahip olacak. Ben, her platformda dile getirdiğim gibi, proje konusundaki vaatlerimin arkasındayım. Bizde proje bitmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana mitinginde destek sözü verdiği bu projelerimizi, Allah nasip ederse başkanlık dönemimizde kısa ve orta vadeli, ama daha da önemlisi Partimizin 2023-2053 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirmenin gayretinde olacağız. Seyhan’ı sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı mekanları ve coğrafyası noktasında gösterecek noktaya taşıyacağız.’’

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:47
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