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Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

19 Şubat 2019 Salı 09:54
Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede ve ne zaman toprağa verilecek? Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM’de tören düzenlenecek. Ünlü’nün cenazesi daha sonra doğum yeri Ermenek’e gönderilecek. Ünlü, 22 Şubat Cuma günü, vasiyeti üzerine Baluksan Köyü’nde toprağa verilecek. 

Fikret Ünlü kimdir?

1943 yılında Karaman/Ermenek’te doğdu. İvriz İlköğretmen Okulu’nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. Kayseri ve Konya’da öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği, 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yaptı. 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP’de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:54
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