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Fikret Orman'dan zehir zemberek açıklama: Yüreği yeten çıksın karşıma

Divan kurulunda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Orman, "2019'da adayım, yüreği yeten varsa gelsin çıksın karşıma!" dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:25
Fikret Orman'dan zehir zemberek açıklama: Yüreği yeten çıksın karşıma

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün divan kuruluda açıklamalarda bulundu. Orman, "2019'da yeniden adayım, yüreği yeten varsa çıksın karşıma" diyerek

"Beşiktaş taraftarının kulübüne sahip çıkması güzel bir şey"

"Beşiktaş'ı Dolmabahçe'den almadık, Beşiktaş'ı Çağlayan'dan adliyelerden aldık. Yaptığımız atılımların hepsini beraber yaşadık, temsil konusunda da aynı şekilde. Her süreci beraber yaşadık. Bu sezon başlarken sloganımız 'Beşiktaş'a sahip çıktı'. Bunu herkese seslenerek söyledim. Beşiktaş taraftarının da nabzını çok iyi tuttuk. Kısa bir süre önce taraftarımız Fenerbahçe maçına çıkmayın, 10 yıl şampiyon olmayın derken şimdi ne oldu da taraftarımız 'Yönetim, bu takıma sahip çık' dendi. İki sezon üst üste şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılar alırken bu takım bizim eserimiz değil miydi? Ne oldu? Ondan sonra paralar nerede sloganı? Beşiktaş taraftarının kulübüne sahip çıkması güzel bir şey. Türkiye'nin ekonmisini Fikret Orman'a teslim edin diyen taraftarımız ne oldu da bunları söyler bir hale geldi. Ben bunları sorguluyorum"

"Feda döneminde boş tribünlere oynadık biz"

"Bizde bir pusu kültürü var. İlk defa bunu burada görmedik. Olimpiyat'ta bir maçta 70. dakikada 2-1 öne geçtik, tribünler boşalmıştı. Feda dönemizde boş tribünlere oynadık biz. Ne oldu da bu durumdayız? Şimdi bakıyoruz paralar nerede diyorlar? Çıldırt bizi başkan, öldürt bizi başkan, büyük başkan! O dönemde olup da bu dönemde olmayan neler var? Bana bir anlatsınlar. Bu pusu kültürü nedir, kendine güvenen varsa çıksın aday olsun. Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkartalım. Maçın 30. dakikasında Oğuzhan'a bağırıyor, biz bu çocuklar ile feda döneminden beraber geldik, evet performansını biz de beğenmiyoruz ama bunun yöntemi bu değil"

"İcraat yapan herkes yanlış yapar"

"Yatırımlarımızı Beşiktaş markasını büyütmek için yaptık. Her seferinde söylüyorum, tüm tartışmalar Beşiktaş menfaati içindir. Beşiktaş'ın dengeleri huzur üzerine kuruldu ve bu huzur bize lazım. Hiçbir zaman taraftara oynamadım, şirinlik yapmadım. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda doğru olan şey neyse onu yapmaya çalıştım. Ben bu ailenin reisi isem, kendi çocuğuma bakmam lazım. Burada önemli işler yaptık. Bunları yaparken de herkesin itibarını aldık. Gösterdiğiniz saygıya layık olmaya çalıştık. Gencecik çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir, bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkaralım düşüncesi var. Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. Bizler hata yapabiliriz, icraat yapan herkes hata yapar. Demirören'e seçip kaybettikten sonra 7 sene boyunca bir tane taraftarlar ile görüşmedik. Yapmak kolay mı? Kolay. Mücadelemizi nerede yaptık? Divan Kurulu'na geldik konuştuk, genel kurula geldik, konuştuk. Somut şeyler söyledim"

"Mayıs 2019'da adayım"

"Beşiktaş'ın 6 ay sonra seçimi var. Çok daha eskiden adaylıklarını açıklayanlar var. Buyurun gelin, Mayıs ayında aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırmaya çalışarak olmak. Biz buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Süleyman Seba ve Serdar Bilgili'ye yapılanları ben bu kulüpte bir daha yaşatmam. Kim varsa gelecek aday olacak. Buraya geldim, yarım saat uyku uyumadım. Biz, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğiz. Bırakmayı düşündüm ama daha sonradan bu işler için savaşanlar amacına ulaşacaktı. Mayıs 2019'da yapılacak olan seçimde adayım. Kim varsa çıkıp gelsin aday olsun. Hodri meydan"

"Bu bizim kültürümüzde yok"

"Şu andaki Beşiktaş takımına bir bakalım; kaleci Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, stoper Dünya Kupası'nda, Gökhan'ın nasıl olduğunu biliyorsunuz, Adriano, Barcelona'dan. Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan hepsini biliyorsunuz. Beşiktaş'ın kaptanına 30. dakikada bağırmak hangi kültürümüzde var? Love, penaltı atarken bağırmak hangi kültürümüzde var? Sivas karşısında 2-1 iken 'Sivas, Sivas' diye bağırmak hangi kültürümüzde var?"

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:25
  1. Sarı Lacivertliler
  2. Dolmabahçe Sarayı
  3. Serdar Bilgili
  4. Süleyman Seba
  5. Fikret Orman
  6. Fenerbahçe
  7. Dolmabahçe
  8. Barcelona
  9. Çağlayan
  10. Beşiktaş
  11. Sivas

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