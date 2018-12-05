Fikret Orman'dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette, ikinci başkanımız Serdal Adalı, muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kartal Yuvalarından sorumlu icra kurulu üyemiz Hüseyin Mican, taraftar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Hakan Özköse ve transfer komitesi üyemiz Melih Aydoğdu da yer aldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Fikret Orman'ın, Vali Yerlikaya'ya görevinde başarılar dilediği ve isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.