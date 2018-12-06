Fikret Orman'dan Galatasaray'a cevap: Bizim de canımız yandı!

Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yapan Fikret Orman, Galatasaray'ın katılmadığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

''Bizim tek hatamız...''

Kulüpler Birliği'nde hepimiz konuştuk, anlaştık. Herhangi bir çatırdama olmamıştır. Bizim yönetim olarak yaptığımız en büyük hata, sayın Mustafa Cengiz'e ulaşamamaktır. Benim de bir işim vardı, kendisiyle iletişime geçemedim.

''Büyütülecek şey değil"

Galatasaray, çok değer verdiğimiz bir üyemiz. Diğer kulüplerde metnin arkasında olduğunu beyan ettiler. Kulüpler Birliği olarak oy birliği ile açıklamanın arkasındayız. Galatasaray, yarın öbür gün başka bir toplantıya katılır. Çok büyütülecek bir şey değil. Böyle kararlar almak, büyük takımlar için kolay olabilir ama ligin adaletini sağlamak lazım. Her hata yapan hakemi cezalandırırsak ortada hakem kalmaz.

''Kimsenin haddi değil''

MHK başkanının bize söylediği, 'Bu lig bu hakemlerle yönetilecektir.' Ben de ona hep hak vermişimdir. Hakemleri cezalandırmak kamuoyu önünde olmaz. Böyle yaparsanız adalet dengesini bozarsınız. 18 kulüp de bu ligin parçası. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur.

''Kimse Galatasaray'ın karşısında olamaz''

Bizim maçlarımızda da büyük hatalar olmuş olabilir. Ben hakemlerin şahsında konuşmuyorum. Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya ceza verilmesi, dinlendirilmesi MHK'nın vereceği karardır. Kimse Galatasaray'ın karşısında olamaz. Hata varsa, hatadır. Bu kulüplere göre değişmez. Mustafa Cengiz ile metinden sonra bir kez görüştüm. Gördüğüm zaman tabii ki görüşürüm. Onlara bizim ailemizdir, biz birbirimize düşman değiliz ki! Abdurrahim Albayrak benim çok yakın dostumdur, çocuğunun düdüğünde nikah şahitliği yaptım. Mustafa Cengiz'i çok severim, benden yaşı da büyüktür. Gördüğüm zaman elbette konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz.

''Herkes metnin arkasında''

Metnin esasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntının özü, Galatasaray'a neden bildirilmediydi. Bir hata yaptık diyelim. Bizim niyetimizi açıkça ifade ediyorum. Biz ortak menfaatlerimiz için buradayız. Metinin arkasında olduğunu herkes ifade etti.

''Hakemler hata yapıyor...''

Hakemler hata yapıyor, hakemler bizim de canımızı yaktı. Her hata yapan hakemi toplum önünde cezalandırırsak hakem kalmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şey yok. Onun gereğini MHK yapsın. Onu kamuoyu önünde yapıyorsanız, diğer tüm takımlar için yapmalısınız. Bu sadece Beşiktaş için değil herkes için yanlış. Ortada bir cinayet varsa cinayeti tartışmıyor, başka şeyleri konuşuyoruz. Ortada yapılan bir yanlış var. Onun altını çiziyoruz.

''Eğer VAR sistemi olmasaydı...''

Beşiktaş taraftarlarına söyleyeyim. VAR sisteminden kaybettiği puanları çıkartsınlar, 10 puan fazla alırız. VAR'ın başındakilerde insan. Teknoloji hata yapmaz, insan yapar. Araba dururken kaza yapmaz, onu kullanan kaza yapıyor. Sen şimdi araba kaza yapıyor dersen yanlış olur. VAR sisteminin arkasındayım, gayet güzel gidiyor. Daha da güzel gidecek. Hiçbir zaman saha dışında kazanmaya çalışan bir kulüp olmadık, olmayız.