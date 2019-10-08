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Fikret Orman'dan flaş karar

Yarın Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın başkanlığa adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

08 Ekim 2019 Salı 20:26
Fikret Orman'dan flaş karar

Olağanüstü seçim kararı alan Başkan Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi.

BeIN Sports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş'a yakın kaynaklar, Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklayacağını belirtti.

Bir tek İsmail Ünal divana başvurmuştu

1-1 biten Medipol Başakşehir maçında Beşiktaşlı taraftarların yaptığı, "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratlarının ardından başkanlığı bırakma kararı alan Orman, 4-1'lik Trabzonspor maçına da gitmemişti.

Beşiktaş'ta sadece eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal adaylık için gereken imzaları Divan Kurulu'na iletti.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:26
  1. Beşiktaş Belediyesi
  2. İsmail Ünal
  3. Fikret Orman
  4. Trabzonspor
  5. Medipol Başakşehir
  6. BeIN Sports

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