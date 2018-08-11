Fikret Orman'dan dikkat çeken Talisca açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu Talisca ile ilgili açıklamalarda bulundu.11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Divan Kurulu Toplantısında Anderson Talisca ile ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Fikret Orman, devre arasında Talisca ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, Brezilyalı oyuncunun kalmak istemediğini kendisine söylediğini iletti.
TALİSCA: BEN BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTEMİYORUM Kİ
Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca için konuşan Fikret Orman, ''Talisca'ya devre arasında 'Seni satın alacağız' dedim. Oyuncu 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum ki' dedi'' ifadelerini kullandı.
TRANSFER DÖNEMİNDE ÇİN'E TRANSFER OLMUŞTU
Başarılı futbolcu Anderson Talisca, transfer döneminde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.
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