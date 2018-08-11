Fikret Orman'dan dikkat çeken Talisca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Divan Kurulu Toplantısında Anderson Talisca ile ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fikret Orman, devre arasında Talisca ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, Brezilyalı oyuncunun kalmak istemediğini kendisine söylediğini iletti.

TALİSCA: BEN BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTEMİYORUM Kİ

Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca için konuşan Fikret Orman, ''Talisca'ya devre arasında 'Seni satın alacağız' dedim. Oyuncu 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum ki' dedi'' ifadelerini kullandı.

TRANSFER DÖNEMİNDE ÇİN'E TRANSFER OLMUŞTU

Başarılı futbolcu Anderson Talisca, transfer döneminde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.