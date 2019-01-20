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Fikret Orman'dan çarpıcı açıklama: Maç kaybedilince Beşiktaş’ın içinde sevinenler var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya gelirken gündeme dairönemli çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2019 Pazar 12:07
Fikret Orman'dan çarpıcı açıklama: Maç kaybedilince Beşiktaş’ın içinde sevinenler var

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Ankara’da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Orman sert ifadeler kullanırken, şunları söyledi: “2012’de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. İki rakibimizin stadyumu vardı, bizim yoktu. Mağaza sayısı rakiplerimizin 4’te 1’i kadardı, zarar ediyordu. O süreçte Beşiktaş’ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, kampanya yapmadan geldik.”

''Tarihi işlere imza attığımız düşünüyorum''

“Tarihi işlere imza attığımız düşünüyorum. Stadı yapmaktan daha önemlisi izni almak ve onu yıkmak büyük işti. O sırada kulübe hacizci gelmiş. Hacizi kaldırdık. Öyle başladık o işe. Tek güvendiğimiz şey Beşiktaş’tı. Herkeste büyük bir umut vardı. Stadyum projesi olmasıydı, hayalimiz olmasaydı, Beşiktaş kulübü için o gün yapılacak başka bir şey yoktu.”

''Maç kaybedilince Beşiktaş’ın içinde sevinenler var''

“Günü geldiğinde , 23’ünde Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşacağım. Orada kimin nerede ayağına bastık, ne organizasyonlar yapıyorlar, hepsini tek tek anlatacağım. Bir kum torbası olarak buraya gelmedim. En büyük ihtiyacım olan şey sizlerin bizlere sahip çıması. Maç kaybedilince Beşiktaş’ın içinde sevinenler var. Maç kaybedince çocukluğumda ağlardım, hala için için ağlıyorum. Bu yönetim kuruluna ve bizlere sahip çıkın.”

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:07
  1. Ankara
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman
  4. Süper Lig

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