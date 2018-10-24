Fikret Orman: Şenol Güneş'i istemeyen istifa eder, gider

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak olan Beşiktaş'ta mücadele öncesindeki son hazırlık maçı öncesinde Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda öne çıkan açıklamalar şöyle:

Fikret Orman: Epey zamandır Şenol Abi ile aramızın bozuk olduğu, ayrılma sürecine geldiğimiz konuşuluyor. Bunu hocamız ve ben cevapladık ama bu bir türlü ortadan kalkmıyor. İkimiz yan yanayken kimin ne soracağı varsa sorsun da cevaplayalım dedik. 'Hoca mutsuz, milli takıma gitmek istiyor' bunlar da konuşulan konular. 'Hoca TL sözleşme istemiyor, hoca paragöz…' Bunları hepimiz burdayken konuşalım istedik. İlk geldiğim sene hocamız Trabzon'daydı. Sezon bittiğinde hoca ile görüşmek istedik, olmadı. Slaven ile çalışmadan önce yine istedik, Allah o zaman da kısmet etmedi. Slaven hoca ayrıldıktan sonra Şenol hocanın Bursa'da görevi bitmişti, konuştuk ve başladık. 3.5 senedir birlikteyiz. Ben Şenol hocayı tanıdığımda 1980'di. Ben 12 yaşındaydım, hoca da Trabzon'un kaptanıydı. O dönemden beri tanışıklığımız var.

'PARA KONUŞMADIK'

3.5 yıl içinde Şenol Hoca bir güne bir gün, 'Paramı ödeyin, paramı istiyorum' demedi. Biz stadımızın olmadığı, şampiyon olduğumuz sene sıkıntılı bir süreçten geldik. O gün olmadığı gibi bugün de bunlar gündemimizde olmadı. Hocamızın kamuoyu önünde oyuncular da dahil olmak üzere 'paragöz' algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim aramızda hiçbir zaman para konusu muhabbeti olmadı. Hatta aramızda sevgi ağırlıklı ilişki olduğu için kontrat yaparken de uzatırken de para konusu ben konuşmadım hocayla.

Şunu söylemiştir, 'Oyuncularımın ödemesini yapılmasını istiyorum' demiştir. Şunu da demiştir; 'Oyuncuların parasını ödemeden transfer yapmayın, böyle yaparsak takımın dengesi bozulur.' Cenk Tosun satıldığı zaman da 'önce takımımızın parasını ödeyelim' demiştir. Bizim geçen seneyle alakalı ödemelerimizi ağustos ayı sonunda yaptık. Bu seneyle alakalı hocamıza ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde ödemeleri yapacağız. Hocamız 'Bütün takıma ödeme yaptınız, bana niye yapmadınız' dolaylı dolaysız böyle bir şey demedi.