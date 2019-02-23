Fikret Orman: “Değil Beşiktaş’ı, iskemlesini satamazsınız”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ‘Kulübü satıyorlar’ yorumlarına, “Değil Beşiktaş’ı, iskemlesini satamazsınız. ‘Beşiktaş’ı sattırmayız’ diyorlar. Kim satıyor arkadaşım? Kimsenin bir şeyi satabilme niyeti de yok, gücü de yok” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, divan kurulu toplantısında, yönetim ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kulübün satılacağı yönünde yapılan yorumlara ilişkin konuşan Başka Orman, “Şimdi burada kameraları kapatalım, Beşiktaş’ı satalım diye konuşalım. Nasıl satacağız ya? İskemlesini satamayız. Ziraat Bankası’nın işlemini kulübü satmak sanıyorlar. Biz şimdi transfer yapmasak beni yerler, öldürürler. Getirilmek istenen sistem şu; ’Herkes daralacak’. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor hepsi daralacak, rekabet 60-70-80 milyon bütçede değil, düşük bütçede yapılacak. Esas amaç budur. Satmak diyorlar. Satabilme muktedir değil. Değil Beşiktaş’ı, iskemlesini satamazsınız. ‘Beşiktaş’ı sattırmayız’ diyorlar. Kim satıyor arkadaşım? Kimsenin bir şeyi satabilme niyeti de yok gücü de yok” dedi.

“Neden 2012’den önce konuşmadınız?”

Hakkında yapılan eleştirenlerin kendisinden önceki dönemlerde neden yapılmadığını soran Orman, “Tüzük tadili için tekrar konuşalım dediler. Ben iki defa yaptım. Kulüp tarihinde kaç defa yapıldı bilmiyorum. Ben de muhalefet oldum, muhalefet de yaptım. Hep bel atı olmamaya gayret ettim. Başkanın arkasından konuşulur mu, konuşulur. Kişiler kendi arasında konuşur. Bunlar olur. Benim itirazım olan konu şu; Bu camia 2012’de başlamadı. Neden o dönemden önce konuşmadınız da şimdi konuşuyorsunuz? Ben sütten çıkmış ak kaşık olan, olağanüstü insan değilim ki. Hata yaptığımı da söylüyorum. Muhalefetlik yapılacak ama bunlar benim ve arkadaşlarımın namusuyla olursa ben buna bir dakika derim” şeklinde konuştu.

“Borçlar hokus pokusla olacak şey değil”

Genel kurul üyelerinin borçlarla alakalı eleştirilerine değinen Başkan Orman, “7 senedir aynı şeyi söylüyorum. Borç, borç konuşuyoruz. Bu borcu indirmek basit şeyler. Bir sermaye koyacaksın. Benfica Kulübü, genel kurul üyelerinden para alıyor. 11 bine yakın üyemizin aidatını ödemediği için üyelikleri düşmüş. Birincisi; Beşiktaş’ın borcunu kişilerden para toplayarak ödeyebilir miyiz? Hayır. İkincisi; malımızı satmamız lazım ama böyle durum da mümkün değil. Üçüncüsü de kar elde etmeniz lazım. 330 milyon Dolar’la alınan bir kulübün cirosu 78 milyon Dolar o gün. 25-30 milyonu faize gidiyordu. Kaldı 50 milyon Dolar. Ben Yıldırım Demirören döneminde diyordum transfer yapmayın diye. Bu hokus pokusla yapılacak bir şey değil. Şimdi rakipleriniz var, şunu alıyor, bunu alıyor. Son olarak Kagawa’yı aldık, takıma bir hava geldi.Bu bir eğlence oyunu. Bunu yapamadığınız takdirde ne olacak?” ifadelerini kullandı.

“Çok gereksiz adamla çalıştım”

Yapılan tenkitlerin belli bir üslupla olması gerektiğini belirten Fikret Orman, “Hürser (Tekinoktay) bey çıktı, başkanlığını açıkladı. Saygı duyuyorum. Beşiktaş’ta yarış olması lazım. İsimleri aşağıya çekmekle olmaz. Tenkit olacaksa her şey üslubuyla olacak. Ben kimseyi küstürmüyorum. Kimseye de saygısızlık yapmıyorum. Benim makamım kucaklama yeridir. Bunu da iyi yaptığımı düşünüyorum. Kapım herkese açık. Randevu alan gelir, konuşuruz. Kimseyle küskünlük oluşturma niyetinde değilim. Arkamdan konuşulanları hazmedemiyorum. ‘Beşiktaş’ı soydular, borç 4 katrilyon’ dediğiniz zaman neden ben ayrıştırıcı oluyorum? Çok kıymetli adamlarla çalıştım. Çok gereksiz adamlarla da. Ben ne zaman birisi yönetime almadım, işte onlar konuşuyor. Ahmet Nur Çebi’yi tenzil ediyorum. Yönetime alsam, görev versem çok iyi. Kim konuşuyor, yönetimden ayrılanlar. Ben mecbur muyum çalışmayan birini görevde tutmaya?” şeklinde konuştu.

“Siyaset hedefim olmadı”

Siyasette hiçbir zaman gözünün olmadığını da söyleyen Orman, “Benim hiçbir siyaset hedefim olmadı. Bir gün belediye başkalığına, bir gün bakanlığa gönderdiler. Bir gün de TFF’ye gönderdiler. TFF benim için en kutsal makamdır dedim. Beşiktaş başkanlığı çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi. Hamdolsun yaptım. Hatalar bir tek benim zamanımda olan şeyler değil. Benden önce de çok oldu. O dönemde bugün konuştuğunuz gibi konuşmanızı isterdim” yorumunu yaptı.

“Yıldırım Demirören’i severim”

"Beşiktaş’ın kanaat önderliğine soyunmak herkesin haddine değildir. Milleti örgütleyerek bana küfür ettirmekle olmaz” diyen Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören hakkında ise şunları söyledi:

“Ben Yıldırım Demirören’i severim. Çocukluk arkadaşımdır. Tek anlaşamadığımız konu, Beşiktaş’ı yönetme konusu. Beşiktaş’ı yönetmeyle ilgili fikri ayrılığımız vardı, yoksa ben severim Yıldırım Demirören’i.”

Siyah-beyazlıların başkanı, öte yandan bir üyenin futbolcu alacakları ile ilgili sorusuna ise, “Bizde 2012’den bu yana parasını almadığı için UEFA’ya giden var mı? CAS’ta davamız var mı? Ben bilmiyorum” yanıtını verdi.

“Beşiktaş camiasına yakışır bir yarış olsun”

Başkan Orman, konuşmasının sonunda adaylara başarılar dileklerini ileterek, “Centilmence bir yarış olsun. Beşiktaş camiasına yakışır bir yarış olsun. Biz bir aileyiz. Yüz Yüze bakacağız. Kimin gönlünü kırdıysam affetsin. Allah’a emanet olun” dedi.

Toplantının sona ermesinin ardından yeni üyelere berat takdimi yapıldı.