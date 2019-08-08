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Fikret Orman: "Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır"

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, MHK seminerinde yaptığı konuşmada, “Hakem de hata yapabilir.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
Fikret Orman: "Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır"

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, MHK seminerinde yaptığı konuşmada, “Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın” dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri İstanbul’da bir otelde devam ediyor. Burada bir konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sezon için herkese iyi dilekler ileterek, “Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvelki çok kolay bir iş olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var. Ve bunları yerine getirmek bizim işimiz. Adil yönetimi ifade ediyoruz. Kimsenin gerçekten maça çıkmadan önce maçı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz. Biz milyonlarca kişiye hitap eden camialar yönetiyoruz. Bu atamalardan dolayı nelerle karşı karşıya kaldığımızı bilseniz. Sosyal medyada okumayın, bakmayın etkilenmezsiniz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk marka değerini yukarı çeken hakemler istemekteyiz. Daha başarılı kulüpler ve hakemler umut ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
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